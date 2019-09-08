Сирия осудила наземное патрулирование Турции и США

Военные Турции и США произвели сегодня первое наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии. В операции участвовали беспилотники и бронетехника.

Патрулирование происходило к югу от Акчакале на сирийской стороне, передает РИА Новости.

В сирийском МИД назвали эту операцию «вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности страны». Дамаск не признает «зону безопасности», о создании которой объявили Вашингтон и Анкара, отметили в ведомстве.

Американские и турецкие военные 7 августа договорились открыть в Сирии центр совместных операций для создания на севере страны «буферной зоны», которая станет «защитным поясом» для турецкой границы.