Ульвия Худиева 01:16

До начала нового учебного года остается всего неделя. В это время обычно актуализируются извечные проблемы азербайджанской системы образования, и основной из них является низкое качество школьных учебников. О весьма сомнительном содержании школьных учебников haqqin.az писал неоднократно. Теперь наши журналисты решили обратить внимание на другую сторону вопроса: насколько качественно печатаются учебники, во сколько они обходятся и, главное, какие компании принимают участие в столь прибыльном деле. Министерство образования открыто заявило, что в прошлом учебном году в негодность пришло 828 тысяч экземпляров школьных учебников. Виновных нашли быстро – сами школьники. Министерство обвинило школьников в том, что они небрежно обращаются с учебниками и именно поэтому, рассчитанные на использование в течение четырех лет, они уже через два года приходят в негодность.

Однако эксперты в сфере образования не торопятся обвинять во всем детей, а предлагают искать причины проблемы в халтурной работе типографий. Примечательно, что на протяжении многих лет тендеры Минобразования на изготовление учебников выигрывают одни и те же типографии, деятельность которых не всегда прозрачна. К примеру, список типографий, выигравших тендеры на производство школьных учебников, невозможно найти в открытом доступе. Что уж говорить об информации, касающейся выделенных средств и их использования. Вообще-то издательств, выпускающих школьные учебники, не так уж много. Одно из них – издательство «Баку». Связавшийся с издательством корреспондент haqqin.az получил крайне странные ответы на возникшие вопросы. Отказавшаяся представиться сотрудник издательства заявила, что информация о выделенных и потраченных средствах является коммерческой тайной и поэтому не подлежит разглашению. Руководства издательства, как обычно, на рабочем месте не оказалось, а дополнительную информацию журналисту посоветовали выяснять в Министерстве образования. В издательстве Çaşıoğlu Eİ, которое на протяжении 24 лет печатает учебники для школ и вузов, ограничились лишь фразой о том, что они приобрели самое современное оборудование для полиграфии. Руководства издательства также не оказалось на рабочем месте.

В издательстве Radius вообще отказались отвечать на какие-либо вопросы журналистов. Лишь инженер-технолог издательства Şərq-Qərb Хикмет Баялыев не ограничился стандартными ответами. Он заверил, что данное издательство дает гарантию на качество выпускаемых учебников. «Чтобы выиграть тендер от Минобразования, необходимо соблюдать условия по качеству бумаги, краске, соблюдать стандарты, чтобы глаза детей не уставали от чтения. Мы покупаем бумагу в России, а краска заказывается в странах Европы. Никогда не используем дешевую китайскую бумагу», - заверил технолог. Однако эксперт в сфере образования Камран Асадов утверждает, что азербайджанские учебники значительно уступают европейским именно качеством бумаги и краски. «Учебники в Азербайджане обычно печатаются черным шрифтом на белой бумаге. Это сильно напрягает глаза детей и наносит вред их зрению. Книгопечатание должно соответствовать принятым международным стандартам. Нельзя использовать слишком мелкие шрифты», - сказал эксперт. Особенно низкое кчество у учебников для 6-7 и 10 классов, отмечает Асадов. Для экономии издательства завозят бумагу из Китая и Ирана, что сказывается на конечном качестве учебников. Но вот работающая библиотекарем в одной из бакинских школ Эльнара Бабаева тоже говорит о том, что дети крайне небрежно относятся к выдаваемым им учебникам.