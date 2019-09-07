Мамед Эфендиев, отдел экономики 09:24

Президент США Дональд Трамп активно готовится к переизбранию на второй срок. Но для этого он должен успешно завершить свое первое правление. Американцы – народ избалованный, но в умении давать должные оценки своим лидерам им не откажешь. И главный их критерий при этом – лучше ли будут жить при нем или доверить судьбу другому? Поэтому и старается президент изо всех сил добиться исполнения главных предвыборных обещаний, смысл которых сводится к одному – все для Америки. И это все включает в первую очередь экономические проблемы, решение которых сегодня каждый американец легко осознает по своему уровню жизни.

Вот и старается Трамп за оставшийся короткий срок до новых выборов добиться повышения уровня жизни своих избирателей, которым он обещал в числе прочего поставить на колени экономику Китая, вздумавшую всерьез конкурировать с американской. Времени остается у него все меньше, а сдержать обещание что-то не получается. Более того, уже начинают сказываться худшие предсказания многих экспертов – от навязанной им торговой войны проигрывает не только Китай, но и сами США. А это в его планы не входило. И как бы ни пытался он держаться молодцом, последние данные главного таможенного управления КНР свидетельствуют об обратном. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года он составил 355,6 млрд долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. При этом экспорт КНР в США за этот период сократился на 8,9%, составив 275,53 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 млрд долларов, что на 27,5% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Статистика – вещь упрямая, с ней не поспоришь. Тем более когда она не оправдывает усилия американского президента по главной составляющей объявленной им торговой войны. Да, покачает головой избиратель, китайский импорт в США, конечно, Трамп сумел снизить, но ведь импорт США в Китай при этом снизился в три раза больше. Такое победой назвать трудно даже при всем упорстве президента. Торговый дисбаланс двух стран продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 млрд долларов.