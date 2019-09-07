Трамп повел США к поражению в войне с Китаем наш комментарий
Президент США Дональд Трамп активно готовится к переизбранию на второй срок. Но для этого он должен успешно завершить свое первое правление. Американцы – народ избалованный, но в умении давать должные оценки своим лидерам им не откажешь. И главный их критерий при этом – лучше ли будут жить при нем или доверить судьбу другому? Поэтому и старается президент изо всех сил добиться исполнения главных предвыборных обещаний, смысл которых сводится к одному – все для Америки. И это все включает в первую очередь экономические проблемы, решение которых сегодня каждый американец легко осознает по своему уровню жизни.
Вот и старается Трамп за оставшийся короткий срок до новых выборов добиться повышения уровня жизни своих избирателей, которым он обещал в числе прочего поставить на колени экономику Китая, вздумавшую всерьез конкурировать с американской. Времени остается у него все меньше, а сдержать обещание что-то не получается. Более того, уже начинают сказываться худшие предсказания многих экспертов – от навязанной им торговой войны проигрывает не только Китай, но и сами США. А это в его планы не входило. И как бы ни пытался он держаться молодцом, последние данные главного таможенного управления КНР свидетельствуют об обратном. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира продолжает падать, по итогам восьми месяцев 2019 года он составил 355,6 млрд долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. При этом экспорт КНР в США за этот период сократился на 8,9%, составив 275,53 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 80,07 млрд долларов, что на 27,5% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.
Статистика – вещь упрямая, с ней не поспоришь. Тем более когда она не оправдывает усилия американского президента по главной составляющей объявленной им торговой войны. Да, покачает головой избиратель, китайский импорт в США, конечно, Трамп сумел снизить, но ведь импорт США в Китай при этом снизился в три раза больше. Такое победой назвать трудно даже при всем упорстве президента. Торговый дисбаланс двух стран продолжает расти, за первые восемь месяцев этого года он составил 195,45 млрд долларов.
А ведь именно экономика была предвыборным коньком Трампа, и главным противником его на этом поле был и остается Китай. Сколько гнева и недопонимания внутри страны и за ее пределами вызывали его нападки на Китай в целом и отдельные его компании. Но он и слышать не хотел о каких-либо уступках, утверждая, что американская экономика намного сильнее, Пекину не устоять против нее. И вдруг… А СМИ тем временем отмечают, что в течение последних недель в беседах с приближенными Трамп выражал обеспокоенность относительно потенциального ухудшения экономической ситуации в стране, которое может снизить его шансы на переизбрание на второй срок.
В частности, телеканал CNN со ссылкой на свои источники отмечает, что американский лидер, несмотря на свои заявления о том, что экономика США сейчас сильнее, чем когда-либо, поручил подчиненным разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия. В их числе возможное снижение налогов и новые договоренности с Канадой и Мексикой в сфере торговли. Кроме того, среди рассматриваемых шагов наращивание давления на Федеральную резервную систему (ФРС) США, выполняющую функции Центробанка страны, с тем чтобы добиться от нее снижения базовой процентной ставки. При этом Трамп и его приближенные, в частности старший советник и зять Джаред Кушнер, лично обзванивали влиятельных американских предпринимателей, убеждая бизнесменов в том, что имеются поводы для оптимизма относительно экономической ситуации в США, а также торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Создается непонятная ситуация, когда Трамп признает, что затянувшаяся торговая война, вероятно, не лучшая политическая стратегия, но считает эти действия необходимыми для страны. А в Белом доме между тем опасаются, что экономическая ситуация в стране к президентским выборам (ноябрь 2020 года) может стать не столь благоприятной, чтобы укрепить позиции Трампа. К тому же в его окружении стало меньше тех, кто предостерегал президента от эскалации торговой войны. Часть советников ушли, а оставшиеся, среди которых занявшие сдержанную позицию в дебатах по Китаю Кушнер и глава Минфина Стивен Мнучин, теперь не так открыто высказывают свое мнение. А тут и рецессия все ближе.