За прошедшие несколько месяцев Минэкологии и природных ресурсов оштрафовало десятки объектов за сброс сточных вод в Каспий. Проблема с загрязнением моря принимает пугающие масштабы.

Несколько дней назад в интервью журналистам начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов заявил, что специальными очистными сооружениями обладает едва ли десяток центров отдыха на бакинском побережье. А сколько их в целом, не сосчитать…

«Очистка сточных вод – одно из основных требований. Призываем все объекты отказаться от примитивных и устаревших методов и использовать современные технологии. Также призываем к активному решению проблем в этой сфере муниципалитеты, местные исполнительные органы», - сказал Гасанов.

Стоит отметить, что одной из передовых компаний в Азербайджане, специализирующейся в сфере установки и эксплуатации очистных сооружений является - SUYUM AZ.

Компания предлагает предпринимателям использовать водоочистительные сооружения нового поколения.