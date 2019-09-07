Пугающие масштабы загрязнения Каспия. Как спасти? обращайтесь в Suyum.az
За прошедшие несколько месяцев Минэкологии и природных ресурсов оштрафовало десятки объектов за сброс сточных вод в Каспий. Проблема с загрязнением моря принимает пугающие масштабы.
Несколько дней назад в интервью журналистам начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов заявил, что специальными очистными сооружениями обладает едва ли десяток центров отдыха на бакинском побережье. А сколько их в целом, не сосчитать…
«Очистка сточных вод – одно из основных требований. Призываем все объекты отказаться от примитивных и устаревших методов и использовать современные технологии. Также призываем к активному решению проблем в этой сфере муниципалитеты, местные исполнительные органы», - сказал Гасанов.
Стоит отметить, что одной из передовых компаний в Азербайджане, специализирующейся в сфере установки и эксплуатации очистных сооружений является - SUYUM AZ.
Компания предлагает предпринимателям использовать водоочистительные сооружения нового поколения.
Инновативные технологии и оборудование, предлагаемые компанией SUYUM AZ обеспечат решение задач по водоочистке любой сложности. Компания обеспечит получение чистой воды, которую в дальнейшем можно использовать в технических целях.
Кроме того, SUYUM AZ предлагает предпринимателям различные инженерные проекты и соответствующее оборудование для очистки промышленных и бытовых вод на различных этапах.
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