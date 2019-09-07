Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил 6-7 сентября Москву, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 872-й годовщине Белокаменной. Вместе с президентом РФ Владимиром Путины Назарбаев посетил реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ, обсудив по ходу вопросы двусторонних отношений. Между тем в Кремле все больше интересует вопрос устойчивости казахстанского дуумвирата власти, и, в частности, нет ли в конструкции «транзита власти» киргизского варианта – противостояния первого президента со вторым.

Встреча Владимира Путина с патриархом казахстанской политики Нурсултаном Назарбаевым прошла, как говорили в советское время, «в теплой, дружественной атмосфере». Главы двух государств, (Назарбаев хоть и сложил с себя полномочия президента и передал власть преемнику Касым-Жомарту Токаеву, но при этом сохранил статус Елбысы - Лидера нации, лидера правящей партии «Нур Отан» и руководителя Совета безопасности), во время посещения ВДНХ поговорили на тему переименования космического ракетного комплекса «Байтерек» (Древо жизни), который строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь Назарбаева – «Нурсултан». «Вы же делали этот проект», – заметил Путин. На это казахстанский лидер ответил, что комплекс можно было бы просто назвать «Назарбаев». На этом и договорились. Позднее Роскосмос подтвердил, что комплекс действительно назовут в честь первого президента Казахстана – «Назарбаевский старт».

О строительстве «Байтерека» – нового комплекса на космодроме «Байконур» – Россия и Казахстан договорились еще в середине 2000 годов. Цель проекта – создание площадки для запусков носителей на экологически безопасном топливе, в отличие от российских ракет «Протон», топливо которых содержит токсичные компоненты, способные при авариях создавать экологические проблемы. Первые запуски российской ракеты «Союз-5» запланированы на 2022 год.

Назарбаев в ходе встречи подарил Путину камчу – как символ крепкой власти, рассказал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. Более скрупулезно аспекты двусторонних отношений Назарбаев и Путин обсудили в Кремле. «Казахстанско-российские отношения являются образцовыми. Они – пример для многих стран. Я сделал все возможное для достижения такого уровня взаимодействия. Также мы построили Евразийский экономический союз, который успешно развивается и приносит пользу всем странам-членам», – цитирует Назарбаева его официальный сайт.

Казахстанские эксперты считают, что Путин пригласил Назарбаева для разговора. Поэтому и программу пребывания в Москве для основоположника евразийства придумали посолиднее. По мнению казахстанского публициста Виктора Ковтуновского, в стране зародилось и усиливается двоевластие: «В Кремле не намерены спокойно наблюдать за пикировкой наших дуумвиров. Дело не только в том, что конфликт в верхах может разрастись до масштабов страны. Путин в принципе предпочитает иметь дело с самодержавными президентами, а не с какими-то парламентскими вольницами. Его точку зрения на события в Казахстане предсказать не сложно. Но как отреагирует на «дружеский совет» Владимира Владимировича Нурсултан Назарбаев?» – написал на своей странице в Facebook Ковтуновский. Публицист провел параллель с событиями в соседней Киргизии, где два года назад президент Алмазбек Атамбаев подыскал себе преемника – Сооронбая Жээнбекова. При этом сам из большой политики уходить не собирался. Он оставался лидером правящей Социал-демократической партии и готовил себе кресло премьер-министра. Однако между бывшим и нынешним президентами «сотрудничество» не заладилось. Не смог примирить их даже Путин.