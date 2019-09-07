Назарбаев приехал к Путину в ранге главы государства наши подробности
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил 6-7 сентября Москву, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 872-й годовщине Белокаменной. Вместе с президентом РФ Владимиром Путины Назарбаев посетил реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ, обсудив по ходу вопросы двусторонних отношений. Между тем в Кремле все больше интересует вопрос устойчивости казахстанского дуумвирата власти, и, в частности, нет ли в конструкции «транзита власти» киргизского варианта – противостояния первого президента со вторым.
Встреча Владимира Путина с патриархом казахстанской политики Нурсултаном Назарбаевым прошла, как говорили в советское время, «в теплой, дружественной атмосфере». Главы двух государств, (Назарбаев хоть и сложил с себя полномочия президента и передал власть преемнику Касым-Жомарту Токаеву, но при этом сохранил статус Елбысы - Лидера нации, лидера правящей партии «Нур Отан» и руководителя Совета безопасности), во время посещения ВДНХ поговорили на тему переименования космического ракетного комплекса «Байтерек» (Древо жизни), который строят Россия и Казахстан на Байконуре, в честь Назарбаева – «Нурсултан». «Вы же делали этот проект», – заметил Путин. На это казахстанский лидер ответил, что комплекс можно было бы просто назвать «Назарбаев». На этом и договорились. Позднее Роскосмос подтвердил, что комплекс действительно назовут в честь первого президента Казахстана – «Назарбаевский старт».
О строительстве «Байтерека» – нового комплекса на космодроме «Байконур» – Россия и Казахстан договорились еще в середине 2000 годов. Цель проекта – создание площадки для запусков носителей на экологически безопасном топливе, в отличие от российских ракет «Протон», топливо которых содержит токсичные компоненты, способные при авариях создавать экологические проблемы. Первые запуски российской ракеты «Союз-5» запланированы на 2022 год.
Назарбаев в ходе встречи подарил Путину камчу – как символ крепкой власти, рассказал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. Более скрупулезно аспекты двусторонних отношений Назарбаев и Путин обсудили в Кремле. «Казахстанско-российские отношения являются образцовыми. Они – пример для многих стран. Я сделал все возможное для достижения такого уровня взаимодействия. Также мы построили Евразийский экономический союз, который успешно развивается и приносит пользу всем странам-членам», – цитирует Назарбаева его официальный сайт.
Казахстанские эксперты считают, что Путин пригласил Назарбаева для разговора. Поэтому и программу пребывания в Москве для основоположника евразийства придумали посолиднее. По мнению казахстанского публициста Виктора Ковтуновского, в стране зародилось и усиливается двоевластие: «В Кремле не намерены спокойно наблюдать за пикировкой наших дуумвиров. Дело не только в том, что конфликт в верхах может разрастись до масштабов страны. Путин в принципе предпочитает иметь дело с самодержавными президентами, а не с какими-то парламентскими вольницами. Его точку зрения на события в Казахстане предсказать не сложно. Но как отреагирует на «дружеский совет» Владимира Владимировича Нурсултан Назарбаев?» – написал на своей странице в Facebook Ковтуновский. Публицист провел параллель с событиями в соседней Киргизии, где два года назад президент Алмазбек Атамбаев подыскал себе преемника – Сооронбая Жээнбекова. При этом сам из большой политики уходить не собирался. Он оставался лидером правящей Социал-демократической партии и готовил себе кресло премьер-министра. Однако между бывшим и нынешним президентами «сотрудничество» не заладилось. Не смог примирить их даже Путин.
В отличие от Ковтуновского, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев не ищет конспирологии в визите Назарбаева в Москву. «У нас в стране сейчас сложилась такая конфигурация (власти), при которой каждый из них пробует – один сохранить себя в политическом поле, другой – усилиться, расширить свои возможности. И то, что первый президент Нурсултан Назарбаев поехал в Москву, и кстати, не в первый раз, лишний раз показывает, что он остается в седле», – сказал haqqin.az Андрей Чеботарев. Тем не менее он считает ситуацию в Казахстане не совсем «безобидной», поскольку она дезориентирует международное сообщество и политические деловые круги в той же России. Потому что есть вопросы, которые надо решать на официальном уровне, но при этом есть Елбасы, который какие-то вопросы решает вне официального поля. Но это единственное «противоречие». А в целом между первым и вторым президентами никаких проблем пока не видно.
В то же время Андрей Чеботарев на днях представил доклад «Казахстан в новых политических реалиях: тренды и перспективы», подготовленный совместно с центром аналитических исследований «Евразийский Мониторинг». В нем рассматриваются три сценария событий в Казахстане.
Первый предполагает укрепление позиций нового руководства Казахстана при определенной либерализации политической системы страны. Он также подразумевает постепенное расширение президентом Касым-Жомартом Токаевым своих возможностей в руководстве страной посредством формирования и продвижения своей команды, проведения заявленных политических преобразований с целью повышения уровня доверия среди населения и укрепления официальных институтов и активизации деятельности на международном направлении.
Второй сценарий – укрепление текущей конфигурации политической власти при обеспечении баланса между либерализацией и консервацией. В рамках данного сценария ожидается сохранение максимального участия Назарбаева в политической жизни Казахстана, с одной стороны, и поддержание позиций Касым-Жомарта Токаева на уровне, позволяющем ему достаточно эффективно осуществлять президентские полномочия, с другой стороны. При этом решения по наиболее важным вопросам развития страны второй президент будет принимать исключительно по согласованию с первым. Тем самым деятельность главы государства будет в определенном смысле носить номинальный характер.
Наиболее пессимистичный третий сценарий – возникновение политического кризиса в условиях усиления консервации политической системы страны. При нем прогнозируются ограничения возможностей действующего президента РК в полноценном руководстве страной и проведении заявленных им политических преобразований, что может привести к серьезным противоречиям между «центристами» и «консерваторами». Особенно ощутимыми противоречия могут быть между ведущими представителями президентской команды и определенными группами влияния и/или отдельными представителями ближайшего окружения Елбасы. В этих условиях возникают риски раскола в правящей элите и серьезных сбоев в деятельности системы власти и ее ключевых институтов. Рассматриваемую ситуацию может усугубить нарастание протестных настроений в обществе, которые особенно сильно проявятся во время подготовки и проведения парламентских и местных выборов.