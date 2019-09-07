Рейс Ереван - Москва был задержан из-за угрозы взрыва

Рейс Ереван - Москва авиакомпании "Сибирь" был задержан в понедельник более чем на два часа из-за заявления одного из пассажиров о наличии у него бомбы. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ереванского аэропорта Звартноц, на данный момент самолет уже вылетел в столицу России.

"Рейс был запланирован на 06:20 по местному времени. После того, как инцидент был исчерпан, в 08:40 самолет вылетел в конечный пункт назначения", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации страны заявила, что пассажир рейса Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" при посадке пассажиров в аэропорту Звартноц заявил о наличии у него бомбы, однако не предъявил никаких требований. "О заявлении пассажира в срочном порядке была информирована полиция, а также служба авиационной безопасности, все пассажиры в экстренном порядке покинули самолет", - отметили в заявлении ведомства.

В сообщении также уточняется, что "заявивший о наличии бомбы гражданин был изолирован, его вещи были взяты под контроль, тщательно был досмотрен самолет и багаж других пассажиров". В результате обыска сотрудники авиационной безопасности не обнаружила предметы, запрещенные к перевозке. Пассажир, заявивший о наличии бомбы, был доставлен в линейный отдел полиции аэропорта, ведется следствие.