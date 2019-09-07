Сторонники Кочаряна снова вышли на улицы Еревана

Около 100 сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в понедельник утром устроили акцию протеста у здания суда общей юрисдикции Еревана с требованием его немедленного освобождения. Трансляцию вели местные новостные порталы, передает ТАСС.

"Конституционный суд, по сути, постановил, что во время ареста были нарушены права Роберта Кочаряна на личную свободу. Это значит, что он должен быть немедленно освобожден. Мы требуем, чтобы этот юридический фарс сегодня же закончился, а президент Кочарян вышел на свободу", - заявил один из инициаторов акции, бывший депутат парламента Армении Гагик Багдасарян.

Участники принесли с собой фотографии бывшего лидера страны, они скандировали лозунги с требованием его освобождения.

4 сентября КС республики частично удовлетворил иск Кочаряна и объявил незаконным его арест по 35-й статье Уголовного кодекса, так как данная статья не предусматривает процедуру ареста в случае, если обвиняемый пользуется конституционной неприкосновенностью. После этого адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный должен немедленно выйти на свободу.