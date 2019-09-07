Украинская металлургия пошатнулась из-за России

Экспорт российского угля на Украину, который в настоящее время осуществляется только по специальным разрешениям, в июле увеличился в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 394,8 тысячи тонн. Это произошло на фоне роста отгрузок крупных экспортеров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Вместе с тем издание подчеркивает, что отгрузки в июле оказались на 50 процентов ниже, чем в прошлом году. В период с января по июль российские угольщики недопоставили на Украину порядка 1 миллиона тонн угля. По мнению аналитиков, снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию: в стране сократилось производство кокса, а как следствие — выплавка стали и чугуна.

«Если в мае было произведено 917 тысяч тонн, то в июне — 769 тысяч тонн, в июле — 798 тысяч тонн. Соответственно, упала выплавка чугуна и стали с 1,8 миллиона тонн в мае до 1,6 миллиона тонн в июне и 1,7 миллиона тонн в июле», — уточнил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.