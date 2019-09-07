Новруз Мамедов: «Все произошло неожиданно... Президент сказал, что я завтра иду в парламент»

«Никогда не мог бы представить, что мне может поступить такое предложение. Поэтому для меня это было очень неожиданно», - сказал Новруз Мамедов.

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов накануне дал интервью телеканалу Space, где впервые рассказал о том, как был назначен на эту должность. По словам Новруза Мамедова, для него это назначение было неожиданным.

По его словам, вопрос с назначением на должность премьер-министра обсуждался после внеочередных президентских выборов в апреле 2018 года.

«Мы все были удовлетворены этими выборами. И вправду, они прошли очень хорошо. После выборов президент Ильхам Алиев сказал мне, что выдвигает мою кандидатуру на должность премьер-министра. Глава государства сказал, что есть несколько кандидатов, один из которых я. Честно говоря, эти слова немного успокоили меня. Потом у нас был еще один такой разговор, президент сказал мне, чтобы я подумал. Я был в раздумьях. Думал, что это большое доверие, и как мне его оправдать? Потом президент позвонил мне и сказал, что я завтра иду в Милли Меджлис, и на этом точка. Я больше ничего не сказал. Это очень большое доверие и ответственность», - сказал Новруз Мамедов.

Премьер-министр призвал всех находящихся на должностях людей быть ответственными.

«Самое главное на свете – это знать правду. Если глава государства назначает меня на какую-то должность, то значит верит в меня и знает, что я оправдаю доверие. Президент хочет, чтобы Азербайджан превратился в сильное и современное государство. Мы прошли большой путь в этом направлении. Но несмотря на это, на международной арене происходят очень сложные процессы. Мы должны сохранить свой суверенитет и независимость, а также защищать свои национальные интересы. Для этого мы должны укреплять наше государство. Мы должны делать это вместе. Какое бы государственное агентство или службу я не возглавлял, я должен работать с любовь к Родине», - сказал Новруз Мамедов.