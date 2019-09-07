Новруз Мамедов: «Все произошло неожиданно... Президент сказал, что я завтра иду в парламент»
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов накануне дал интервью телеканалу Space, где впервые рассказал о том, как был назначен на эту должность. По словам Новруза Мамедова, для него это назначение было неожиданным.
«Никогда не мог бы представить, что мне может поступить такое предложение. Поэтому для меня это было очень неожиданно», - сказал Новруз Мамедов.
По его словам, вопрос с назначением на должность премьер-министра обсуждался после внеочередных президентских выборов в апреле 2018 года.
«Мы все были удовлетворены этими выборами. И вправду, они прошли очень хорошо. После выборов президент Ильхам Алиев сказал мне, что выдвигает мою кандидатуру на должность премьер-министра. Глава государства сказал, что есть несколько кандидатов, один из которых я. Честно говоря, эти слова немного успокоили меня. Потом у нас был еще один такой разговор, президент сказал мне, чтобы я подумал. Я был в раздумьях. Думал, что это большое доверие, и как мне его оправдать? Потом президент позвонил мне и сказал, что я завтра иду в Милли Меджлис, и на этом точка. Я больше ничего не сказал. Это очень большое доверие и ответственность», - сказал Новруз Мамедов.
Премьер-министр призвал всех находящихся на должностях людей быть ответственными.
«Самое главное на свете – это знать правду. Если глава государства назначает меня на какую-то должность, то значит верит в меня и знает, что я оправдаю доверие. Президент хочет, чтобы Азербайджан превратился в сильное и современное государство. Мы прошли большой путь в этом направлении. Но несмотря на это, на международной арене происходят очень сложные процессы. Мы должны сохранить свой суверенитет и независимость, а также защищать свои национальные интересы. Для этого мы должны укреплять наше государство. Мы должны делать это вместе. Какое бы государственное агентство или службу я не возглавлял, я должен работать с любовь к Родине», - сказал Новруз Мамедов.