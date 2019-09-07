Боевик открыл стрельбу по полицейским в Грозном

Полицейские в Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по силовикам мужчину. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

По данным агентства, полицейские остановили автомобиль по ориентировке на Петропавловском шоссе в Грозном в 8:30. Водитель — уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения — открыл огонь по силовикам из пистолета и был убит.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства случившегося устанавливаются.