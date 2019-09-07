Фархад Мамедов 12:49

На прошлой неделе был сдан в эксплуатацию еще один объект энергетической инфраструктуры стратегического значения. 5 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» в Баку и назвал это «очень важным событием». Вслед за официальной церемонией сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» ОАО «Азерэнержи» организовало на прошлой неделе медиа-тур для группы журналистов, в ходе которого ознакомило их с электростанцией. Журналистов проинформировали о стратегическом значении станции с точки зрения энергетической безопасности страны, а также рассказали об оборудовании и основных параметрах электростанции.

Первая очередь сданной в эксплуатацию в 1950 году в два этапа электростанции «Шимал» была выведена из эксплуатации в 1988 году, вторая очередь – в 1998 году по причине полного устаревания. Великий лидер Гейдар Алиев в ходе визита в Японию в 1998 году добился привлечения в нашу страну инвестиций на строительство электростанции «Шимал-1» мощностью 400 мегаватт. Таким образом, станция «Шимал-1» на 400 мегаватт, фундамент которой был заложен в 2000 году, была введена в эксплуатацию в 2002 году. Учитывая рост спроса на электроэнергию в Баку и в других регионах в результате экономического развития и увеличения населения, президент Ильхам Алиев определил строительство новых современных электростанций в качестве одного из самых приоритетных широкомасштабных инфраструктурных проектов. В результате этого спрос на электроэнергию в стране был полностью удовлетворен, и Азербайджан из импортера электроэнергии превратился в экспортера. В 2011 году с участием президента Ильхама Алиева на территории 104,9 гектара был заложен фундамент электростанции «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт. С осени прошлого года строительно-монтажные процессы на электростанции «Шимал-2» были ускорены и завершились в 2019 году.

Учитывая, что электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2» общей установочной мощностью 800 мегаватт управляются из единого центра, с целью обеспечения оперативности операций в процессе эксплуатации и оперативного устранения сбоев в работе при экстремальных аварийных ситуациях, на территории построено здание Центрального управления. В здании функционирует музей, где представлены экспонаты, отражающие историю электростанции. Здесь также созданы зал заседаний и конференц-зал, действуют единый диспетчерский центр управления и микросистема SCADA станции. Для интеграции энергосистемы станции в общую систему управления установлены серверы и проложены оптические кабельные линии. В новом здании обеспечено соединение всех коммуникаций станции в соответствии с единой схемой. Ожидается, что электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2» вместе будут производить 5,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. На станции установлены паровые турбины мощностью 138 мегаватт японской компании Mitsubishi, газовые турбины мощностью 267 мегаватт, электрический генератор мощностью 560 МВА и их вспомогательные системы. Производимая в энергоблоке электроэнергия передается посредством подстанции закрытого типа из блочного трансформатора мощностью 480 МВА на линии электропередачи. Для обеспечения связи между распределительными устройствами различных классов напряжения установлены два автотрансформатора. С целью передачи производимой здесь электроэнергии в Апшеронском регионе сооружена кольцевая схема мощностью 220 кВ, для соединения электростанции «Шимал» с Сумгаитской электростанцией и Апшеронской подстанцией сданы в эксплуатацию четыре 220-киловольтные воздушные линии электропередачи протяженностью 65 километров. Установлен аварийный дизельный генератор для питания важных систем станции электроэнергией в аварийных режимах, который подсоединен к специальной схеме потребления, а также обеспечено автоматическое резервное подключение.

Как сказал журналистам глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2», имеющие в настоящее время самый высокий коэффициент полезного действия, вместе будут обеспечивать 20 процентов производства электроэнергии по республике, 40-50 процентов - по Баку и Апшеронскому полуострову. Электростанция «Шимал», основательно влияя на улучшение технико-экономических показателей энергосистемы, также позволит экономить 77 миллионов кубометров природного газа в год, и в результате сокращения на 20 процентов объема энергии, подаваемой из регионов в город Баку, - уменьшит потери 199 миллионов киловатт-часов электроэнергии, возникающих при передаче электроэнергии на дальние расстояния. Кроме того, электростанция «Шимал» обладает 57,4-процентным коэффициентом полезного действия, а это означает самый высокий коэффициент полезного действия в регионе Южного Кавказа. Электростанция будет производить 3,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, на выработку каждого киловатт-часа электроэнергии будет затрачиваться 214,3 грамма условного топлива, что на 65 граммов меньше общего показателя энергосистемы.