Начался прием в бесплатную Академию, основанную Межбанком фото
9 сентября Международный Банк Азербайджана и образовательный центр DAN.IT подписали партнерское соглашение о деятельности Академии “IBA Tech ”. Документ подписали председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов и сооснователь DAN.IT Education Эдди Прилепски. На мероприятии было объявлено, что Академия “IBA Tech” приступит к зачислению учащихся 9 сентября, и каждый, достигший 18 лет и желающий стать програмистом, может подать заявку на поступление на веб-сайте академии: www.ibatech.az
Основной целью реализации данного проекта является поддержка подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны. Эта инициатива предпринята Международным Банком Азербайджана в рамках Программы корпоративной социальной ответственности, в силу этого обучение будет бесплатным.
В наблюдательном совете образовательного центра DAN.IT представлены такие компании, как CISCO, WiX, SIGMA и др. Центр оказывает поддержку многим мировым IT-компаниям, и впервые примет участие в реализации подобного проекта в нашей стране.
100 студентов будут отобраны для прохождения интенсивных буткемп курсов по 2 направлениям, организованным в Академии. Процесс отбора будет проходить в 4 этапа: регистрация, логическое тестирование, тестирование технических знаний и индивидуальное собеседование. Тренинги будут проводиться в Баку с 10 октября. Обучение будет проводиться специалистами международного уровня на основе популярной израильской методологии TELEM. Обучение в Академии “IBA Tech” поможет студентам получить профессиональные знания и поддержит их в личностном развитии и улучшении навыков презентации. Выпускникам, отличившимся на курсе, в будущем будет оказана поддержка в трудоустройстве.
Председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: «Несколько недель назад мы объявили, о создании Академии. Интерес, проявленный к нашему первому публичному заявлению об Академии в обществе, показывает, что значительная часть этой социальной инициативы Международного Банка Азербайджана обусловлена огромной социальной потребностью. В связи с этим мы сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад в будущее нашей страны посредством деятельности Академии “IBA Tech”. Таким образом, всем молодым людям, которые хотят получить знания и навыки в области IT, развиваться, иметь успешную карьеру, предоставляется прекрасная возможность, и мы призываем их воспользоваться этой возможностью».
Сооснователь DAN.IT Education Эдди Прилепский сказал, что в соответствии с методологией TELEM, наличие технического образования у абитуриентов Академии “IBA Tech” не является обязательным критерием: «Потому что всех здесь будут учить с нуля. Но для тех, кто хочет учиться здесь, важно иметь адекватное логическое мышление, проявлять интерес к высоким технологиям, применять на практике то, что они узнали. В этом случае мы сможем помочь им построить успешную карьеру, подняв их как профессионалов. Мы уверены, что наша совместная работа с Международным Банком Азербайджана станет успешным партнерским проектом для DAN.IT Education ».
Последний срок подачи заявок в Академию “IBA Tech” - 30 сентября.