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9 сентября Международный Банк Азербайджана и образовательный центр DAN.IT подписали партнерское соглашение о деятельности Академии “IBA Tech ”. Документ подписали председатель правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов и сооснователь DAN.IT Education Эдди Прилепски. На мероприятии было объявлено, что Академия “IBA Tech” приступит к зачислению учащихся 9 сентября, и каждый, достигший 18 лет и желающий стать програмистом, может подать заявку на поступление на веб-сайте академии: www.ibatech.az Основной целью реализации данного проекта является поддержка подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей на рынке труда нашей страны. Эта инициатива предпринята Международным Банком Азербайджана в рамках Программы корпоративной социальной ответственности, в силу этого обучение будет бесплатным.

В наблюдательном совете образовательного центра DAN.IT представлены такие компании, как CISCO, WiX, SIGMA и др. Центр оказывает поддержку многим мировым IT-компаниям, и впервые примет участие в реализации подобного проекта в нашей стране. 100 студентов будут отобраны для прохождения интенсивных буткемп курсов по 2 направлениям, организованным в Академии. Процесс отбора будет проходить в 4 этапа: регистрация, логическое тестирование, тестирование технических знаний и индивидуальное собеседование. Тренинги будут проводиться в Баку с 10 октября. Обучение будет проводиться специалистами международного уровня на основе популярной израильской методологии TELEM. Обучение в Академии “IBA Tech” поможет студентам получить профессиональные знания и поддержит их в личностном развитии и улучшении навыков презентации. Выпускникам, отличившимся на курсе, в будущем будет оказана поддержка в трудоустройстве.