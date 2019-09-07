Компания Google ответила на обвинения России

Компания Google заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, которая соответствует законам той или иной страны. Так корпорация отреагировала на обвинения во вмешательстве в выборы в России, передает Reuters.

Google отказалась уточнить в комментарии, осуществлялось ли с ее помощью распространение политической рекламы.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России, 8 сентября.

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что факты нарушений передадут в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

С критикой к Google выступили и в ЦИК России. Первый зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что многие материалы компании следует расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела страны.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, прошли в 85 российских регионах. Граждане выбирали губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов.