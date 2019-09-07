189 юристов успешно сдали экзамен в адвокатуру
В рамках рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева по увеличению числа адвокатов в стране, продолжаются мероприятия по приему новых членов в Коллегию адвокатов. С этой целью, постоянно проводится прозрачный отбор кандидатов в адвокаты.
Согласно договоренности, достигнутой между Коллегией адвокатов и Государственным экзаменационным центром, 8 сентября был проведен второй по счету за текущий год тестовый экзамен по приему в адвокатуру. Кандидаты сдавали экзамен в электронном виде в Государственном экзаменационном центре.
На экзамене принимали участие 237 кандидатов, которым предложили ответить на 100 вопросов, касающихся разных сфер права. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Кандидаты, набравшие больше 60 баллов, автоматически перешли во второй этап отбора – устный экзамен.
О результатах экзамена было сообщено сразу после их завершения. Результаты также были опубликованы на официальном сайте Коллегии адвокатов.
Для обеспечения прозрачности экзаменов на них в качестве наблюдателей были приглашены представители ряда местных и международных организаций, а также СМИ.
Самому пожилому кандидату, принявшему участие на экзамене было 70 лет, самому молодому – 25. В процентном соотношении количество участников из Баку и регионов составило 49% и 51% соответственно.
Положительным является тот факт, что на этих экзаменах приняли участие кандидаты из большинства регионов страны.
Чуть более 11% кандидатов являются выпускниками зарубежных вузов, а 88 процентов – местных. Половина участников являются выпускниками Бакинского Государственного Университета.
По возвратной категории 59% кандидатов – это люди до 40 лет. 14% кандидатов являются женщинами, а 86% - мужчинами.
Самый высокий результат, продемонстрированный на экзамене, составил 95 баллов.
Экзамен в режиме реального времени транслировался на страницах Коллегии адвокатов в социальных сетях.
Рекордное количество лиц 189 кандидатов (около 80%), набравшие 60 и более баллов, перешли на следующий этап.
Учитывая большое количество юристов, желающих стать адвокатами, до конца года планируется проведение дополнительных письменных экзаменов.