189 юристов успешно сдали экзамен в адвокатуру

13:35

В рамках рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева по увеличению числа адвокатов в стране, продолжаются мероприятия по приему новых членов в Коллегию адвокатов. С этой целью, постоянно проводится прозрачный отбор кандидатов в адвокаты. Согласно договоренности, достигнутой между Коллегией адвокатов и Государственным экзаменационным центром, 8 сентября был проведен второй по счету за текущий год тестовый экзамен по приему в адвокатуру. Кандидаты сдавали экзамен в электронном виде в Государственном экзаменационном центре.

На экзамене принимали участие 237 кандидатов, которым предложили ответить на 100 вопросов, касающихся разных сфер права. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Кандидаты, набравшие больше 60 баллов, автоматически перешли во второй этап отбора – устный экзамен. О результатах экзамена было сообщено сразу после их завершения. Результаты также были опубликованы на официальном сайте Коллегии адвокатов. Для обеспечения прозрачности экзаменов на них в качестве наблюдателей были приглашены представители ряда местных и международных организаций, а также СМИ. Самому пожилому кандидату, принявшему участие на экзамене было 70 лет, самому молодому – 25. В процентном соотношении количество участников из Баку и регионов составило 49% и 51% соответственно. Положительным является тот факт, что на этих экзаменах приняли участие кандидаты из большинства регионов страны.