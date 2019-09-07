Шесть турецких бронетранспортеров, которые прикрывали с воздуха два вертолета армии США, пересекли сирийскую границу и совершили патрулирование в районе Тель-Абьяд. Планируется, что подобные американо-турецкие рейды станут регулярными и охватят всю «зону безопасности». Глубина которой на сирийской территории, как надеется, ссылаясь на общение Дональда Трампа, Анкара, составит 32 километра (около 20 миль).

Соединенные Штаты и Турция вчера, 8 сентября, начали совместное патрулирование в северо-восточной Сирии с целью ослабления напряженности между Анкарой и проамериканскими курдскими группировками.

Итак, наступило время радоваться? Вашингтон все же с пониманием отнесся к обеспокоенности Турции и решил пойти ей на встречу в борьбе с террористами курдской YPG, обживавшей сирийско-турецкую границу? И теперь в американо-турецких отношениях наступит оттепель, союзники ведь?

К сожалению, совместное патрулирование - это не повод к новому этапу союзнических отношений в Сирии. Три момента стоит отметить во вчерашнем рейде.

Во-первых, патрулировался район почти обезлюдевший, поскольку его жители, преимущественно арабы, опасаясь репрессий со стороны курдских формирований за «связи с Исламским государством», уже сравнительно давно сбежали в Турцию.

Во-вторых, хотя американские и турецкие военнослужащие и шли в одной колонне - не слишком радостной была оценка итогов произошедшего со стороны Эрдогана. «Мы ведем переговоры с США о безопасной зоне, но на каждом шагу мы видим, что то, что мы хотим, и что они имеют в виду - не одно и то же», - заявил вчера турецкий президент. «Кажется, наш союзник ищет безопасную зону для террористической организации, а не для нас. Мы отвергаем такое видение».

И, в-третьих, незадолго до первого совместного патруля курдская милиция начала отвод своих подразделений с территории «безопасной зоны», демонтировала ряд полевых укреплений и передислоцировала тяжелое вооружение в недоступные для турецкой армии районы Северной Сирии. Туда, куда американцы туркам зайти не дают и даже не собираются обсуждать подобную возможность.

По сути, если уж говорить откровенно, Вашингтон выделил Анкаре безлюдную «поляну» - и пусть турецкая армия по ней катается. США даже несколько вертолетов в сопровождение даст - не жалко. По букве договоренностей - все верно, по сути - сплошное издевательство, а не «безопасная зона».