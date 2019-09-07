Американцы затянули Турцию в капкан по горячим следам
Соединенные Штаты и Турция вчера, 8 сентября, начали совместное патрулирование в северо-восточной Сирии с целью ослабления напряженности между Анкарой и проамериканскими курдскими группировками.
Шесть турецких бронетранспортеров, которые прикрывали с воздуха два вертолета армии США, пересекли сирийскую границу и совершили патрулирование в районе Тель-Абьяд. Планируется, что подобные американо-турецкие рейды станут регулярными и охватят всю «зону безопасности». Глубина которой на сирийской территории, как надеется, ссылаясь на общение Дональда Трампа, Анкара, составит 32 километра (около 20 миль).
Итак, наступило время радоваться? Вашингтон все же с пониманием отнесся к обеспокоенности Турции и решил пойти ей на встречу в борьбе с террористами курдской YPG, обживавшей сирийско-турецкую границу? И теперь в американо-турецких отношениях наступит оттепель, союзники ведь?
К сожалению, совместное патрулирование - это не повод к новому этапу союзнических отношений в Сирии. Три момента стоит отметить во вчерашнем рейде.
Во-первых, патрулировался район почти обезлюдевший, поскольку его жители, преимущественно арабы, опасаясь репрессий со стороны курдских формирований за «связи с Исламским государством», уже сравнительно давно сбежали в Турцию.
Во-вторых, хотя американские и турецкие военнослужащие и шли в одной колонне - не слишком радостной была оценка итогов произошедшего со стороны Эрдогана. «Мы ведем переговоры с США о безопасной зоне, но на каждом шагу мы видим, что то, что мы хотим, и что они имеют в виду - не одно и то же», - заявил вчера турецкий президент. «Кажется, наш союзник ищет безопасную зону для террористической организации, а не для нас. Мы отвергаем такое видение».
И, в-третьих, незадолго до первого совместного патруля курдская милиция начала отвод своих подразделений с территории «безопасной зоны», демонтировала ряд полевых укреплений и передислоцировала тяжелое вооружение в недоступные для турецкой армии районы Северной Сирии. Туда, куда американцы туркам зайти не дают и даже не собираются обсуждать подобную возможность.
По сути, если уж говорить откровенно, Вашингтон выделил Анкаре безлюдную «поляну» - и пусть турецкая армия по ней катается. США даже несколько вертолетов в сопровождение даст - не жалко. По букве договоренностей - все верно, по сути - сплошное издевательство, а не «безопасная зона».
А пока происходит откровенная профанация турецкой идеи - курдские силы концентрируются в другом месте. Но не забывают и о тех землях, которые, как они считают, «временно оставили». Тактика здесь проста. Небольшие отряды YPG рассредотачиваются в населенных пунктах, переходя в категорию «мирных жителей» - земледельцев, рабочих, лавочников и тому подобное, главное, чтобы склады оружия были неподалеку. И живут себе спокойно в ожидании сигнала «В ружье!».
Но и это не все. SDF и YPG намерены передать функции местного самоуправления в районах «зоны безопасности» от военных советов - гражданским органам власти. Вот только формироваться они будут из младших и средних командиров курдских формирований. То есть - местная власть, по замыслу курдских лидеров, останется лояльной и подконтрольной все тем же SDF и YPG. Уж они насотрудничают с турецкими силами безопасности и чиновниками из Анкары, которые будут заниматься реконструкцией данных районов и переселением сюда беженцев - можно не сомневаться. С максимальным энтузиазмом будут заниматься саботажем и провоцированием недовольства у местного населения турецким присутствием.
Кроме того, некоторые курдские отряды сейчас стремительно «перекрашиваются» в «силы самообороны». Дескать, сами мы местные, вот, хотим и дальше защищать родные места от супостатов-джихадистов. Хороший и уже отмобилизованный резерв антитурецкого резистанса может получиться.
Именно с учетом всего вышеперечисленного Эрдоган продолжает настаивать на том, что в «зоне безопасности» не должно быть никаких вариантов контроля и управления, кроме прямого контроля со стороны турецких войск.
Американцы, разумеется, этого не хотят. Для них «курдская карта» как источник проблем и рычаг давления на Турцию еще далеко не отыграна. Поэтому вчерашний совместный патруль - это даже не первая ласточка оттепели в американо-турецких разногласиях по Сирии, это чистой воды декоративное действо, не имеющее особого значения. Но даже в таком виде оно уже вызывает недовольство Анкары и раздражение Вашингтона.