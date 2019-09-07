Депутат Эльдар Ибрагимов: «Оппозиционеры перешли на нашу сторону ради денег, должностей и мандатов»

Один из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов выступил с резким заявлением в адрес бывших оппозиционеров, которые позже перешли на сторону власти.

Эльдар Ибрагимов назвал их «врагами, которые перешли на сторону власти ради денег, должностей и мандатов».

«Если даже нам удалось их купить, есть зарубежные силы, которые не хотят видеть развития Азербайджана. Эти люди находятся в руках этих внешних сил. Сколько бы мы не давали им денег, они все равно не будут служить нашим национальным интересам. Их основной целью было получить деньги от внешних сил и прибрать власть к своим рукам. Да, некоторые из них затем перешли на нашу сторону, заработали денег и даже стали депутатами. Но хочу сказать, что враг никогда уже не станет другом. Поэтому нам не нужна их дружба», - сказал Эльдар Ибрагимов.