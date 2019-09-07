Депутат Эльдар Ибрагимов: «Оппозиционеры перешли на нашу сторону ради денег, должностей и мандатов»
Один из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов выступил с резким заявлением в адрес бывших оппозиционеров, которые позже перешли на сторону власти.
Эльдар Ибрагимов назвал их «врагами, которые перешли на сторону власти ради денег, должностей и мандатов».
«Если даже нам удалось их купить, есть зарубежные силы, которые не хотят видеть развития Азербайджана. Эти люди находятся в руках этих внешних сил. Сколько бы мы не давали им денег, они все равно не будут служить нашим национальным интересам. Их основной целью было получить деньги от внешних сил и прибрать власть к своим рукам. Да, некоторые из них затем перешли на нашу сторону, заработали денег и даже стали депутатами. Но хочу сказать, что враг никогда уже не станет другом. Поэтому нам не нужна их дружба», - сказал Эльдар Ибрагимов.
Данное заявление вызвало такой резонанс в социальных сетях, что вскоре помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил с новым заявлением, отметив, что «заявления, распространенные от имени Эльдара Ибрагимова, не отражают позицию власти и правящей партии «Ени Азербайджан».
«Как помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам и лицо, представленное в руководстве ЙАП заявляю, что позиция партии и действующей власти по этому вопросу была определена еще общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и остается неизменной», - сказал Али Гасанов.
Помощник президента напомнил, что еще в 1992 году общенациональный лидер Гейдар Алиев обратился ко всем здоровым силам в Азербайджане и призвал их объединиться вокруг единой идеи государственности и азербайджанства, внося свой вклад в построение нового, молодого азербайджанского государства.
По его словам, общенациональный лидер всегда оставался верен идее единства и во имя национального единства создавал условия для того, чтобы люди, обладающие интеллектуальными и управленческими качествами, были представлены в ЙАП или же правящей команде.
Али Гасанов добавил, что такая же политика последовательно проводится и продолжателем политического наследия общенационального лидера Гейдара Алиева –президентом Ильхамом Алиевым. Наглядным примером этого является заявление Ильхама Алиева «Я президент всех азербайджанцев», сделанное им после президентских выборов 2003 года.
«Еще раз отмечаю, что эти принципы неизменны. Азербайджанские власти готовы к диалогу и сотрудничеству с любым человеком или группой, которые хотят служить азербайджанскому государству и государственности. Заявления, распространенные от имени Эльдара Ибрагимова, не отражают позицию ЙАП и действующей власти», - сказал Али Гасанов.