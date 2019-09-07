Dərs Evi наградил годовой стипендией абитуриента, набравшего максимальный балл!

14:30

За 5 лет центр подготовил к поступлению в вузы свыше 1000 абитуриентов. Центр специализируется на подготовке учеников 8-11 классов к выпускным и вступительным экзаменам, проводимым Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), а также на обучении английскому языку и подготовке к международным экзаменам SAT, IELTS. При подготовке учеников особое внимание уделяется их психологическому состоянию, мотивации и стресс-менеджменту, а также правильному выбору профессии, для чего в центре проводят специальный тест «Профориентатор». В Dərs Evi все уроки проводятся на основании уникальной методики, разработанной экспертами из Америки и Израиля. Этот опыт был адаптирован для местной программы, согласно требованиям ГЭЦ.

Действующий в рамках Dərs Evi центр образования за рубежом GET уже добился предоставления азербайджанским студентам стипендий на общую сумму в $250 тысяч для обучения в школах и университетах США, Канады, Великобритании, Австралии, стран Европы и Азии. Айсель Агаева, набравшая в этом году среди учеников центра максимальный балл на вступительном экзамене, была награждена годовой стипендией в размере 1000 манатов. Показавший второй максимальный результат Эмин Ализаде был награжден командой Dərs Evi персональным компьютером.

Подарками были награждены и все остальные абитуриенты, набравшие более 600 баллов и показавшие максимальный прогресс в подготовке к экзаменам. Так, Фируза Азизова за период подготовки в центре улучшила свой результат на 583 балла, а Нияз Агаев – на 514 баллов. Студенты и их родители благодарили сотрудников центра за «путевку в жизнь». По словам матери Эмина Ализаде, Нигяр ханум, за те два года, что ее сын готовился к экзамену в Dərs Evi, она, как настоящий перфекционист, старалась найти хоть один недочет в работе центра, но не смогла. На церемонии открытия помимо учеников, родителей и директоров школ присутствовали партнеры и друзья Dərs Evi. Почетными гостями были проректор университета ADA Гюльнур Исмаил и бизнес-коуч Эльчин Азимли. Они оба отметили, что в новой системе ценностей крайне важно, чтобы студенты получали не только знания, но и инновационные навыки обучения, с чем успешно справляется Dərs Evi с первого года своего открытия.