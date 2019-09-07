МИД Украины анонсировал встречу Зеленского с Путиным

«Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце», — сказал Пристайко. По его словам, договоренности о проведении в сентябре встречи «нормандской четверки» были достигнуты «фактически со всеми участниками» формата. При этом с кем именно из сторон согласование вызвало затруднения, не сообщается.

Ранее вопрос проведения встречи «нормандской четверки» был затронут во время телефонного разговора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе разговора Путин заявил Макрону, что повестку дня очередного саммита «нормандской четверки» нужно тщательно подготовить, а также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на встречах в Париже и Берлине в 2015-2016 годах.