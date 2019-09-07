Туристы отказываются ехать в Гонконг

В августе число туристов, посетивших Гонконг, снизилось на 40% в годовом выражении, заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань. Он связал упадок турпотока с протестами, которые продолжаются уже третий месяц.

«Социальные факторы последних месяцев — особенно продолжающиеся столкновения, блокирование аэропортов и дорог — серьезно подорвали международный имидж Гонконга как безопасного города, торгового, авиационного и финансового центра, а также затронули местную экономику, включая туризм»,— написал господин Чжань в своем блоге.

Поводом для недовольства жителей Гонкога стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.