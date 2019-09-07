Мать с Камчатки утопила детей, привязав их к себе

СМИ сообщили подробности шокирующего происшествия на Камчатке, где мать утопила двоих детей. Она привязала их к себе и пыталась покончить с собой, но погибли только дети.

Как сообщает Readovka, в ЗАТО Вилючинск 27-летняя Екатерина решила утопиться в бухте Крашенинникова, привязав к своему телу детей. Эту картину увидел случайный прохожий, который вызывал полицию. Но спасти детей не удалось. Девочка-младенец погибла сразу, 5-летнего мальчика врачи скорой пытались откачать еще полчаса. Мать выжила.

Подруги Екатерины рассказали, что на такой поступок она решилась из-за измены отца младшего ребенка. Она вышла за него замуж, родила дочь, пыталась прописать в своей квартире. Но мужчина был мигрантом, и, чтобы избежать депортации, он на время вернулся к себе на родину. Оказалось, что там у него тоже есть жены. По словам друзей, это сказалось на психике женщины.

Также они рассказали, что Екатерина всегда была замкнутой и необщительной. В подростковом возрасте она рассказывала о сексуальном насилии, которому ее подверг кто-то из родственников. У девушки были плохие отношения с матерью, отец первого ребенка ее бросил.