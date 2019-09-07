В Грузии начало работу новое правительство

Правительство Грузии во главе с премьер Георгием Гахарией приступило к выполнению служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе кабмина, пердает РИА Новости.

"Премьер-министр Георгий Гахария и все министры приступили к работе",- сказали в ведомстве.

Гахария уже подписал указы о назначении министров. В новом составе правительства всего два изменения, оба в силовых ведомствах. Гахария представил на освободившийся пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, возглавлявшего Службу государственной безопасности Грузии, а должность министра обороны занял экс-премьер, политический секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.

Свои места сохранили глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции Тея Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр экономики Натия Турнава, министр финансов Иване Мачавариани, министр сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр труда и здравоохранения Эка Тикарадзе, министр культуры Михаил Батиашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.