В Германии напомнили о правовых последствиях за посещение Карабаха

Внешнеполитическое ведомство Германии ответило на запрос студенческой онлайн-платформы Alumniportal Aserbaidschan, связанной с незаконным визитом гражданина Германии, депутата Европарламента Мартина Зоннеборна в оккупированный Арменией нагорно-карабахский регион Азербайджана. В ответе МИД Германии указывается, что внешнеполитическое ведомство четко и ясно сформулировало свою позицию относительно поездок в Нагорный Карабах без соответствующего разрешения азербайджанских властей и связанных с этим возможных уголовно-правовых последствий.

Вместе с тем отмечается, что МИД ФРГ не имеет возможности повлиять на депутатов земельных парламентов, Бундестага и Европарламента. "В этой связи МИД не имеет возможностей, помимо отсылки к данной информации, повлиять на поездки парламентариев", - говорится в документе.

Отметим, что на официальном сайте МИД ФРГ указано, что Германия не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику", а в этом и других оккупированных регионах Азербайджана немецким гражданам не может быть оказана консульская поддержка. Также отмечается, что поездка в Нагорный Карабах без разрешения азербайджанского государства является нарушением законодательства Азербайджана и приводит к запрету на въезд на территорию всей страны. МИД Германии настоятельно рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Нагорный Карабах.

Напомним, что женатый на армянке немецкий комик Мартин Зоннеборн, представляющий в Европарламенте маргинальную партию Die Partei, недавно посетил оккупированные территории Азербайджана. Сам сатирик Зоннеборн представляет свою партию в качестве "пародии на партию", и в этом смысле, вполне логично, что теперь он осуществляет визит в "НКР" - пародию на государство.

Примечательно, что помимо Зоннеборна активным лоббистом сепаратистов выступает также председатель Христианско-социалистической демократической партии Люксембурга Франк Энгель, также женатый на армянке.