Банк Республика и INNOLAND начинают регистрацию для участия в проекте Open API впервые в стране
Банк Республика и Центр Инкубации и Акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками начинают регистрацию для участия проводимой впервые в Азербайджане программе для финтех-стартапов «Open Banking Lab».
Критерии участия в инкубационной программе следующие:
- Команда должна состоять как минимум из 2 человек.
- Проект должен соответствовать стартап концепции
- Минимум 1 член команды должен быть постоянно вовлечен в программу инкубации. Постоянный член инкубационной команды должен владеть английским языком. Знание английского языка других членов команды будет преимуществом.
- Продукт должен принадлежать к определенному сегменту рынка.
- У каждого проекта должна быть своя презентация
- Должен изучить экспортный рынок и готовым выйти на новые рынки.
Желающие принять участие в проекте могут зарегистрироваться по этой ссылке до 04 октября 2019 года:
http://openbanking.innoland.az
Стартапы, которые пройдут начальные отборочные этапы, смогут поучаствовать в инкубационной программе, в которой обучать участников будут известные менторы. Также отличившимся участникам, впервые в Азербайджане со стороны Банка Республика будет предоставлен открытый API-интерфейс для подключения к финансовым услугам в тестовом режиме.
В проекте, который будет продолжаться 16 недель, стартапы смогут представить свои идеи индивидуально или в команде
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.