Банк Республика и Центр Инкубации и Акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, при поддержке Палаты по надзору за финансовыми рынками начинают регистрацию для участия проводимой впервые в Азербайджане программе для финтех-стартапов «Open Banking Lab».

Критерии участия в инкубационной программе следующие:

Команда должна состоять как минимум из 2 человек.

Проект должен соответствовать стартап концепции

Минимум 1 член команды должен быть постоянно вовлечен в программу инкубации. Постоянный член инкубационной команды должен владеть английским языком. Знание английского языка других членов команды будет преимуществом.

Продукт должен принадлежать к определенному сегменту рынка.

У каждого проекта должна быть своя презентация

Должен изучить экспортный рынок и готовым выйти на новые рынки.

Желающие принять участие в проекте могут зарегистрироваться по этой ссылке до 04 октября 2019 года:

http://openbanking.innoland.az

Стартапы, которые пройдут начальные отборочные этапы, смогут поучаствовать в инкубационной программе, в которой обучать участников будут известные менторы. Также отличившимся участникам, впервые в Азербайджане со стороны Банка Республика будет предоставлен открытый API-интерфейс для подключения к финансовым услугам в тестовом режиме.

В проекте, который будет продолжаться 16 недель, стартапы смогут представить свои идеи индивидуально или в команде

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.