Арменка из «Реальных пацанов» избрался в депутаты
Актер из популярного российского сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, сыгравший сожителя мамы Коляна, избрался депутатом думы пермского города Оса по спискам партии «Единая Россия».
Как сообщил Бежанян порталу 59.RU, его поддержала партия власти, и теперь избранный депутат намерен заняться решением городских проблем, но пока не понимает, какие у него благодаря мандату появятся ресурсы и возможности.
Напомним, что два года назад «Арменка» уже пытался избраться, но тогда против него было возбуждено уголовное дело. По версии горадминистрации, он построил фундаменты не по проекту, и их нельзя оформить как объекты незавершенного строительства.
Бежаняна признали виновным в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в покушении на преступление. Это решение позднее отменил краевой суд, и Бежанян добился компенсации от Минфина РФ в 100 тысяч рублей за незаконое преследование.