Арменка из «Реальных пацанов» избрался в депутаты

Как сообщил Бежанян порталу 59.RU, его поддержала партия власти, и теперь избранный депутат намерен заняться решением городских проблем, но пока не понимает, какие у него благодаря мандату появятся ресурсы и возможности.

Напомним, что два года назад «Арменка» уже пытался избраться, но тогда против него было возбуждено уголовное дело. По версии горадминистрации, он построил фундаменты не по проекту, и их нельзя оформить как объекты незавершенного строительства.

Бежаняна признали виновным в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в покушении на преступление. Это решение позднее отменил краевой суд, и Бежанян добился компенсации от Минфина РФ в 100 тысяч рублей за незаконое преследование.