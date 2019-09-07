Дом Скрипаля продадут

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», признан безопасным и готовым к выставлению на продажу. Об этом пишет Daily Mail.

Здание обеззараживали и восстанавливали в течение полутора лет. Теперь его нужно лишь обновить изнутри. Как отмечается, бывший разведчик может как продать его властям, так и найти покупателя в частном порядке.