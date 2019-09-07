Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, состояние 26-летнего и 34-летнего пациентов, которым был поставлен диагноз сибирская язва, среднетяжелое. О факте заражения сибирской язвой проинформировано Агентство пищевой безопасности. По факту уже начата проверка. В больнице заявили, что один больной является жителем села Гарагюней, второй – села Хашимханлы.

В Сабирабадском районе еще два человека заразились сибирской язвой. Их поместили в инфекционное отделение Сабирабадской центральной районной больницы.

В селе Гарагюней корреспонденту haqqin.az сказали, что трое сельчан, занимавшихся продажей мяса в деревне, госпитализированы, у одного из них была диагностирована сибирская язва.

«Говорят, что он продавал мясо падшего скота, торговал мертвечиной», - сказали жители села.

Отметим, что 25 июля в Сабирабаде у двоих человек была обнаружена сибирская язва. Один из инфицированных умер. Согласно официальной статистике, с 2014 года по настоящее время смертельных случаев не было. Лучше профилактикой от сибирской язвы является избежание контакта с мясом зараженного животного, не покупать мясо неизвестного происхождения и не употреблять его в сыром или полуобжаренном виде.