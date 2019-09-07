Хорватскому футболисту Луке Модричу, признанному в прошлом году лучшим игроком мира, сегодня исполняется 34 года.

Свой день рождения Модрич празднует в Баку, где находится в составе сборной Хорватии, которая сегодня проведет отборочный матч Евро-2020 против национальной команды Азербайджана.

В отеле, в котором поселились хорваты, к сегодняшнему дню был заказан торт. Модрича в первую очередь поздравила менеджер сборной Хорватии Ива Оливари. Затем к поздравлениям присоединились члены команды. Сам Модрич также выступил с речью, поблагодарив всех за поздравления.

Матч Азербайджан – Хорватия пройдет сегодня на «Баксель Арене» и начнется в 20:00.