Лучший футболист мира отметил день рождения в Баку ФОТО, ВИДЕО
Хорватскому футболисту Луке Модричу, признанному в прошлом году лучшим игроком мира, сегодня исполняется 34 года.
Свой день рождения Модрич празднует в Баку, где находится в составе сборной Хорватии, которая сегодня проведет отборочный матч Евро-2020 против национальной команды Азербайджана.
В отеле, в котором поселились хорваты, к сегодняшнему дню был заказан торт. Модрича в первую очередь поздравила менеджер сборной Хорватии Ива Оливари. Затем к поздравлениям присоединились члены команды. Сам Модрич также выступил с речью, поблагодарив всех за поздравления.
Матч Азербайджан – Хорватия пройдет сегодня на «Баксель Арене» и начнется в 20:00.
🎥 Slavljenik @lukamodric10 💬#BudiPonosan #Obitelj pic.twitter.com/DESTE6FnGJ— HNS (@HNS_CFF) September 9, 2019