Лавров поверил в нормализацию отношений с Киевом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает возможной нормализацию отношений с Киевом. Так он прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, отметив всеобщее удовлетворение обменом в формате «35 на 35».

По словам Лаврова, сообщает РБК, случившееся позволяет рассчитывать на то, что будут улучшаться и российско-украинские отношении, и ситуация в Донбассе. А односторонние антироссийские решения режима Порошенко будут отменены, предположил Лавров.

Напомним, обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября. Москва выдала Киеву 24 моряка, задержанных в ходе прошлогоднего инцидента в Керченком проливе, а также осужденного по статье о терроризме режиссера Олега Сенцова, других украинцев.