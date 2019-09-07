В рамках оптимизации работы Бакинское транспортное агентство (БТА) объединило два автобусных маршрута – 168 и 186, сообщает пресс-служба агентства.

С 11 сентября будет функционировать маршрут № 186. На линии будут работать автобусы большой вместимости.

В сообщении БТА говорится, что это решение было принято для повышения комфортности проезда жителей жилого массива «Вишневка» до поселка Бакиханова, станции метро «Нефтчиляр» и рынка «8-й километр», а также в рамках оптимизации числа маршрутов для уменьшения транспортного потока на Забратской дороге и других территориях, а также с тем, чтобы автобусы этих маршрутов не дублировали друг друга на протяжении 24,5 километров. Таким образом, малогабаритные автобусы будут заменены на автобусы большой вместимости.

Отметим, что на службу Alo141 Агентства регулярно поступали жалобы от граждан о техническом состоянии эксплуатируемых автобусов этих маршрутов, их малой вместимости и других недостатках.