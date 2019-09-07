Молдова выбила скидку на российский газ

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября. По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году, с 1 января, цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля может стать на 70 долларов меньше», — уточнил Додон. Он подчеркнул, что для конечных потребителей цены не вырастут.