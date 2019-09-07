Гудрат Гасангулиев в интервью пресс-службе своей партии также заявил, что не удивлен последними заявлениями представителей правящей команды, которые наносят вред интересам власти.

Азербайджанские власти должны перейти в действие, чтобы защитить страну и себя. Об этом заявил председатель «Народного фронта единого Азербайджана», депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев.

«Все знают, в чьих подручных во власти они превратились и чьи поручения выполняют. Все эти заявления направлены на срыв мероприятия «Недопустим вмешательства внешних сил в политические процессы Азербайджана!», которое пройдет 11 сентября с участием политических партий, НПО и руководителей СМИ. Эти заявления также рассчитаны на очернение власти на международной арене в преддверии выборов. Время от времени мы видим, что происходит с обнаглевшими людьми во власти. Как говорится, наглость живет всего 40 дней», - сказал Гудрат Гасангулиев.

По его словам, настало время, когда власть в очередной раз должна заняться самоочищением. Если этого не сделать сегодня, то завтра этот процесс станет более сложным. Власть должна перейти в действие, чтобы защитить себя и весь Азербайджан.

«То, что «Дело МНБ» не было доведено до логического конца, вдохновило некоторых. Они убеждены, что, используя осенью ручную оппозицию они смогут нарушить стабильность и добиться своих целей», - сказал Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что ранее сразу несколько депутатов из правящей партии «Ени Азербайджан» выступили со скандальными заявлениями, нарушившими информационную повестку. Так, депутат Сиявуш Новрузов обвинил бывших министров в том, что «они накопили миллиарды и теперь отказываются защищать власть». Второй депутат от ЙАПа Эльдар Ибрагимов назвал врагами всех бывших оппозиционеров, перешедших на сторону власти.