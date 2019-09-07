Россиян заметили в форме венесуэльской армии
Россиян заметили в военном форте Тиуна в Каракасе в форме вооруженных сил Венесуэлы. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».
По данным канала, на опубликованных кадрах — российские военные. Официально эта информация не подтверждена.
26 марта в МИД России заявили, что присутствие российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве. В Каракасе, в свою очередь, подтвердили, что силовики не будут принимать участия ни в каких боевых операциях в стране.