Газпром предложил Украине скидку на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25 процентов в обмен на заключение прямого договора о поставках газа. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.

По словам Миллера, вопрос прямых поставок газа на Украину для России является первоочередным и более важным, чем заключение нового транзитного договора. «Это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины», — пояснил он, отметив, что это главный вопрос переговоров с Украиной по газу.

Трехсторонняя встреча по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии может пройти 19 сентября в Брюсселе. Информацию от источников подтвердил в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, назвавший переговоры позитивным сигналом.