Евро-2020: Азербайджан принимает в Баку вице-чемпионов мира

Сегодня в 20:00 на бакинском стадионе «Баксель Арена» состоится очередной отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Азербайджана и Хорватии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с главным арбитром Сандро Шерером.

Сборная Азербайджана 6 сентября проиграла в Кардиффе Уэльсу со счетом 1:2. Финалисты ЧМ-2018 хорваты, напротив, одержали великолепную гостевую победу над Словакией – 4:0.

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в нашей группе начнется еще один матч, в котором сойдутся Венгрия и Словакия.

Турнирное положение в группе «Е»:

1.Венгрия – 9 очков (4 матча)

2.Хорватия – 9 (4)

3.Уэльс – 6 (4)

4.Словакия – 6 (4)

5.Азербайджан – 0 (4).

Венгрия опережает Хорватию, а Уэльс – Словакию благодаря победам в очных встречах. У сборной Азербайджана очков нет и лишь теоретические шансы на попадание на Евро-2020.