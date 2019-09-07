США забрали своего главного шпиона из России

США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США. Об этом CNN сообщили источники в администрации Трампа.

По их словам, речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. В частности, это произошло в связи с опасениями, что американский лидер и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона.

Отмечается, что решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России и Кисляком, в ходе которой они обсудили секретные разведданные, касающиеся ИГ в Сирии и предоставленные Израилем. Кроме того, спустя несколько месяцев он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего изъял записи переводчика, также вызвав подозрения у представителей разведки.