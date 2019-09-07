Мадат Гулузаде не сжег себя, а подошел к председателю Госкомтаможни

Отдел информации 18:44

Накануне ряд СМИ распространил информацию о том, что предприниматель Мадат Гулузаде якобы в знак протеста совершил попытку самосожжения перед зданием Главного таможенного управления Баку. Пресс-служба Госкомтаможни опровергает данную информацию, называя ее плодом больного воображения. В Госкомитете напомнили, что 7 сентября председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев вместе со своими заместителями и руководителями соответствующих структур ознакомился с ситуацией в Главном таможенном управлении по акцизным товарам и Главном таможенном управлении города Баку. В обеих структурах были проведены служебные совещания.

Председатель Госкомитета также встретился с предпринимателями и выслушал их предложения по организации таможенного дела. В рамках этой встречи к Сафару Мехтиеву подошел и предприниматель Мадат Гулузаде. Выслушав его обращение, Сафар Мехтиев объяснил предпринимателю требования законодательства и отметил важность соблюдения этих требований. Что касается недовольства Мадата Гулузаде, то в пресс-службе Госкомтаможни заявили, что он является директором ООО Ulduz Elektron. 10 марта 2013 года на адрес юридического лица из Ирана был отправлен груз, который был задержан сотрудниками таможенных органов из-за обнаруженных проблем в сопроводительных документах. Жалоба Мадата Гулузаде была связана с исполнением решения Бакинского административно-экономического суда №1 по этому вопросу. Из Отдела исполнения и пробации Астаринского района по данному судебному решению в Государственный таможенный комитет был направлен запрос об определении юридического преемника Астаринского таможенного управления. 8 августа 2019 года Государственный таможенный комитет ответил на данный запрос, отметив, что с целью обеспечения исполнения указа президента Азербайджана от 13 июля 2018 года и проведения структурных реформ в Государственном таможенном комитете, на базе Астаринского таможенного управления и других управлений было создано Главное южное территориальное таможенное управление. Астаринский таможенный пост будучи структурной единицей внутри Главного южного территориального таможенного управления не считается юридическим преемником Астаринского таможенного управления.

Но несмотря на это, когда Министерство юстиции определит юридического преемника Астаринского таможенного управления и в Государственный таможенный комитет поступит соответствующий документ, будут предприняты все предусмотренные законом меры для исполнения вышеуказанного судебного решения. Об этом был проинформирован Мадат Гулузаде. Что касается второй стороны вопроса, то в пресс-службе Госкомтаможни отметили, что 27 августа 2019 года была представлена таможенная декларация под номером 01191000241511 на 8462 квадратных метра керамической плитки марки Sorena общим весом 150 790 кг, которые на 6 транспортных средствах были импортированы из Ирана ООО Ulduz-Elektron. Таможенная стоимость товара составила 36960 манатов. В ходе проверки информации, указанной в декларации было установлено, что товарный код там был указан неверно. Согласно решению Кабмина под номером 500, импортируемые в страну керамические плитки находятся в 69 товарной квалификационной группе и за каждый квадратный метр с них взимается таможенная пошлина в два доллара. Однако ООО Ulduz-Elektron вместо того, чтобы задекларировать указанные выше 8 тысяч 462 квадратных метра керамической плитки по 69-ой группе номенклатуры товара по которой за каждый квадратный метр следует выплачивать 2 доллара, задекларировало эту плитку по товарному коду 6815 99 0000 как «изделия из камня или других минеральных веществ». Этим самым было установлено, что ООО Ulduz-Elektron предприняло попытку уклониться от выплаты 28 тысяч 405,54 манатов таможенных пошлин. Отметим, что по международным нормам кафель и метлах во всем мире регистрируется по 69-ой группе. Наряду с этим, сверив документы по импортируемым в Азербайджан или же проходящих через территорию страны транзитом грузы с керамической плиткой Sorena в каждом случае декларировались по 69-ой группе номенклатуры товара внешнеэкономической деятельности. В тоже время согласно базе данных ГТК, не было ни одного случая, чтобы импортеры декларировали керамическую плитку по товарному коду 6815 99 0000, как это утверждает гражданин Мадат Гулузаде. В Главном таможенном управлении Баку обо всем этом подробно проинформировали Мадата Гулузаде. Более того, чтобы предприниматель не понес финансовых потерь из-за простоя транспортных средств, было обеспечено временное размещение груза. Однако каждый раз, когда этот гражданин обращается в таможню, он оскорбляет сотрудников таможенных органов и требует, чтобы его товар оформили не как керамическую плиту. В качестве доводов он приводит то, что его керамические плиты изготовлены из другого материала и прочие небылицы. Единственной его целью является уклонение от выплаты таможенных пошлин, установленных законодательством и нарушить свободную конкуренцию в торговле подобными товарами на внутреннем рынке.