Немецкий нацист прорвался к власти

Политик из ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) Стефан Ягша стал мэром небольшого города Вальдзидлунг (земля Гессен) в центральной части страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Подчеркивается, что Ягшу выбрали единогласно члены местного совета, состоящего из представителей разных политических сил после того, как должность оставалась длительное время свободной. В частности, среди аргументов за такой выбор приводились умение нациста в отличие от остальных членов совета пользоваться компьютером и молодость, передает Associated Press

Отмечается, что лидеры одной из ведущих партии страны Христианско-демократический союз после этого заявили о необходимости отмены решения и пригрозили наказанием голосовавшим за кандидатуру Ягши. Руководители других партий также сделали похожие заявление «о позорном сотрудничестве с нацистами». Среди наиболее ярких фраз избранного политика издание выделяет фразу о том, что «интеграция с мигрантами — это геноцид».

НДПГ называет себя «патриотической силой». Ее многие считают расистской, антисемитской партией, близкой к группировкам неонацистов. Она была основана в 1964 году бывшими нацистами. Партия участвует в выборах, однако никогда не преодолевала пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Депутаты от НДПГ имеют лишь одно место в Европарламенте.