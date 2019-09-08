Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Идлибе

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили в понедельник ситуацию в Сирии и формирование конституционного комитета. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, в Идлибе, политическое урегулирование в формате Астаны. Они также обсудили вопросы формирования конституционного комитета Сирии", - отметил собеседник агентства.