МИД Азербайджана уличил Пашиняна во лжи

В «седьмых панармянских играх», проведенных в оккупированном городе Азербайджана - Ханкенди, не принимал участие ни один гражданин ОАЭ. Об этом заявила глава пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает haqqin.az.

Как отмечается в заявлении, премьер-министр Армении Никол Пашинян шестого августа 2019 года, выступая на церемонии открытия «седьмых панармянских игр», проведенных в оккупированном Ханкенди, сказал, что в играх впервые участвуют некоторые государства, в том числе Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы не впервые сталкиваемся с заявлениями представителей Армении, не соответствующими действительности. В связи с этим вопросом посольство нашей страны в ОАЭ направило ноту в Министерство иностранных дел этой страны и в ответной ноте МИД сообщил, что в мероприятии, проведенном на территории Нагорного Карабаха, никакие граждане ОАЭ не участвовали. Как видно, армянская сторона, целенаправленно распространяя не соответствующую действительности информацию, хочет создать видимость "признания" незаконного сепаратистского режима. В свою очередь, все такого рода попытки завершаются разоблачением ложной информации», - сказала представитель МИД.