Леонид Швец, автор haqqin.az 20:14

В это воскресенье еще один республиканец заявил, что намерен бросить вызов Дональду Трампу и побороться за партийную номинацию на президентских выборах 2020 года. Это Марк Сэнфорд, бывший губернатор Южной Каролины. Другие двое – бывший конгрессмен Джо Уолш и бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд. Все они выступают с позиции, что Трамп позорит классическую республиканскую повестку и подрывает партийные традиции. Впрочем, даже если значительное количество представителей партийного руководства с этим согласно, шансов у внутрипартийной оппозиции практически нет: Трамп по-прежнему мил подавляющему большинству рядовых избирателей-республиканцев.

Зато у демократов с началом осени резко выделилась группа лидеров. Еще летом прошло два круга внутрипартийных дебатов, которые отсеяли часть претендентов. В этот четверг состоятся еще одни дебаты, но на них, как показывают опросы, уже достаточно явно будет противостояние среди фаворитов и усилится их отрыв от аутсайдеров. Хотя, конечно, и сюрпризы нельзя исключать. Свежий опрос CBS News/YouGov попытался определить не уровень общенациональной поддержки потенциальных кандидатов, а то, как распределятся голоса за них среди 1494 партийных выборщиков. Этот замер максимально приближен к той процедуре, которая будет проходить на праймериз в 2020 году, когда голосование будет проходить по штатам и победа будет зависеть от количества выборщиков в каждом из них, где кандидат одержит победу. Итак, по состоянию на сейчас, Джо Байден получил бы поддержку 600 выборщиков, Элизабет Уоррен – 545, Берни Сандерс – 286. Остальные сильно отстают: Бето О’Рурк – 34, Камала Харрис – 16, Эми Клобушар – 13. Очевидно, что в борьбу первой тройки уже никто не сможет вмешаться, это крайне маловероятно. Такое сужение числа претендентов и значительный рост поддержки Уоррен, сенатора от Массачусетса, объясняется тем, что именно ей отошли голоса, раньше отданные за кандидатов, которые вышли из борьбы или потеряли шансы. Так, летом очень хорошо выглядела Камала Харрис, сумевшая на дебатах чувствительно потрепать самого Джо Байдена и нарастить поддержку. Закрепить успех она не смогла, и поддержка перетекла к Элизабет Уоррен, работающей системно и убедительно.