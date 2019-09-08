Элизабет Уоррен обещает остановить Трампа актуальный комментарий
В это воскресенье еще один республиканец заявил, что намерен бросить вызов Дональду Трампу и побороться за партийную номинацию на президентских выборах 2020 года. Это Марк Сэнфорд, бывший губернатор Южной Каролины. Другие двое – бывший конгрессмен Джо Уолш и бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд.
Все они выступают с позиции, что Трамп позорит классическую республиканскую повестку и подрывает партийные традиции. Впрочем, даже если значительное количество представителей партийного руководства с этим согласно, шансов у внутрипартийной оппозиции практически нет: Трамп по-прежнему мил подавляющему большинству рядовых избирателей-республиканцев.
Зато у демократов с началом осени резко выделилась группа лидеров. Еще летом прошло два круга внутрипартийных дебатов, которые отсеяли часть претендентов. В этот четверг состоятся еще одни дебаты, но на них, как показывают опросы, уже достаточно явно будет противостояние среди фаворитов и усилится их отрыв от аутсайдеров. Хотя, конечно, и сюрпризы нельзя исключать.
Свежий опрос CBS News/YouGov попытался определить не уровень общенациональной поддержки потенциальных кандидатов, а то, как распределятся голоса за них среди 1494 партийных выборщиков. Этот замер максимально приближен к той процедуре, которая будет проходить на праймериз в 2020 году, когда голосование будет проходить по штатам и победа будет зависеть от количества выборщиков в каждом из них, где кандидат одержит победу.
Итак, по состоянию на сейчас, Джо Байден получил бы поддержку 600 выборщиков, Элизабет Уоррен – 545, Берни Сандерс – 286. Остальные сильно отстают: Бето О’Рурк – 34, Камала Харрис – 16, Эми Клобушар – 13. Очевидно, что в борьбу первой тройки уже никто не сможет вмешаться, это крайне маловероятно.
Такое сужение числа претендентов и значительный рост поддержки Уоррен, сенатора от Массачусетса, объясняется тем, что именно ей отошли голоса, раньше отданные за кандидатов, которые вышли из борьбы или потеряли шансы. Так, летом очень хорошо выглядела Камала Харрис, сумевшая на дебатах чувствительно потрепать самого Джо Байдена и нарастить поддержку. Закрепить успех она не смогла, и поддержка перетекла к Элизабет Уоррен, работающей системно и убедительно.
Байден по-прежнему воспринимается как кандидат, у которого наибольшие шансы выиграть у Трампа, но Уоррен в этом смысле стала восприниматься лучше: в июне 39% демократов считали ее способной победить, сейчас уже 55%. И, в отличие от Джо Байдена, у нее неплохой потенциал для наращивания поддержки. Экс-вице-президент удерживает лидирующую позицию, но динамика поддержки, очень важный в любой кампании показатель, у него не растет.
При этом Байден рассматривается как кандидат, в наибольшей степени соответствующий образу президента. Так считает 41% демократов. У Элизабет Уоррен этот показатель 28%, у Берни Сандерса 19%. Зато Уоррен наиболее знающий кандидат по мнению 42% опрошенных, в то время как Сандерса и Байдена так воспринимают 24%.
Тройка лидеров сильно немолода: Сандерсу 78 лет, Байдену - 76, Уоррен – 70. Казалось, это обстоятельство вынудит искать подходящего претендента среди более молодых кандидатов. Но, согласно опросу, возраст Уоррен беспокоит лишь 5% избирателей-демократов, возраст Сандерса – 37%, Байдена – 31%. Так что и тут сенаторша из Массачусетса чувствует себя увереннее конкурентов.
В будущем можно ожидать оттока голосов от Сандерса к Уоррен: восемь из десяти его сторонников не против победы Уоррен, и только пятеро из десяти считают приемлемой победу Байдена. При этом больше половины сторонников Уоррен не имеют ничего против победы Байдена. Все это говорит, что она занимает выгодную относительно центристскую позицию в этом раскладе.
Совсем не исключено, что Элизабет Уоррен удастся то, что не удалось Хиллари Клинтон. Но говорить об этом все-таки преждевременно.