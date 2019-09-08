США снова пригрозили Турции санкциями

США могут ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал американский министр финансов Стивен Мнучин, передает Reuters.

«Мы это изучаем. Я не буду комментировать конкретные решения, но мы это изучаем», — сказал министр.

Вашингтон напомнил об угрозе ограничительных мер в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Штаты могут наложить односторонние санкции.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявлял, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй С-400. Он отметил, что по просьбе президента Дональда Трампа позвонил и рассказал об этом условии главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу.