Белый актер потребовал считать его темнокожим

Британский театральный актер Энтони Экундайо Леннон потребовал считать его темнокожим человеком. Соответствующее заявление артист сделал в беседе с тележурналисткой Викторией Дербишир, передает Daily Mail в понедельник, 9 сентября.

Леннон оказался в центре скандала в 2018 году после того, как взял себе африканское второе имя Экундайо и получил грант размером 100 тысяч фунтов, предназначенный для актеров-представителей национальных меньшинств.

Отмечается, что родители Леннона были ирландцами и переехали в западный Лондон до рождения ребенка. Их родители, родители их родителей, а также представители предыдущего поколения были белокожими.

Актер заявил, что идентифицирует себя как темнокожего, и пожаловался на то, что реакция общества на его слова была «ужасающей», а сам он стал жертвой расизма.