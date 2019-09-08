Первый свой выезд Джонсону пришлось совершить не в на европейский континент, не в Америке, где его ждут не дождутся, а в расположившийся неподалёку Дублин. И несмотря на близость, а также многое, что связывает главный город Ирландии с Лондоном первые международные переговоры нового главы британского правительства в Дублине ничего хорошего не обещают.

Борис Джонсон бить челом изволят. И где бы вы думали? В Дублине, главном городе Республики Ирландия. Ситуация, в которой оказался британский премьер сразу после своего избрания наилучшим образом можно выразить именно так.

Если коротко, то предстоящая встреча с ирландским коллегой сама по себе вызывает раздражение английской прессы. Впрочем, бог с ней, с прессой. Лондону также нечему радоваться в связи с предстоящей встречей. Главный козырь правительства, возглавляемого Джонсоном – выход из Евросоюза, говоря по-русски, без сучка и задоринки ничего кроме неприятностей не сулит. И все из-за позиции занятой премьер-министром Ирландии Лео Варадкара как раз в отношении прощанья с Евросоюзом.

А сводится она к тому, что ирландцы в общем-то не противятся затее Лондона, заявив английским сторонникам брексита, мол, вы вольны поступить как вам заблагорассудится. Просьба у нас только одна, уточняют свои позицию ирландцы – никаких новых границ. Проще говоря, Великобритания должна плыть в свободное плавание в безбрежных водах ЕС без Северной Ирландии, которую она считает своей частью.

«Но это же нонсенс!», - возмущенно пожимают плечами в Вестминстре. Возможно английские дипломаты как и все государственные деятели и не так уж и не правы. Но по своему правы и Лео Варадкар со своими коллегами. Ситуация одна к одному похожая на ту, в которой не так уж давно сложилась между Азербайджанской ССР и ее автономией НКАО. Как тут не вспомнить, что официальный Лондон, не говоря уже о тамошней свободной и демократической во всех отношениях прессе возмущался: «И чего в Баку не могут понять простую вещь: ну захотели карабахские армяне воспользоваться своим конституционным правом, зачем перечить этому естественному и вполне законному желанию?!» Теперь тот же вопрос задают англичанам ирландцы. Можно не сомневаться, что то же самое сегодня услышит Борис Джонсон от упертого ирландского премьера Лео Варадкара.

Нам же остается уточнить этим не исчерпываются сложности ситуации, в которую попали Лондон и Дублин. Вот например, одна из них – большая часть производимого ирландцами промышленных и прочих товаров направляется испокон веков в Лондон и другие английские города. Это не простой козырь в руках Б.Джонсона. На вопрос о том, а смогут ли англичане c достаточной эффективностью воспользоваться этой своей козырной картой дипломаты в форин-офисе только вежливо улыбаются.

Остается ждать, когда перед представителями прессы появится Лео Варадкара, кстати, индийца по происхождению. Попытка найти определенный ответ на волнующий, и не только одну Великобританию вопрос в прессе, также не прояснила ситуацию…