Москва об эвакуации главного американского шпиона из России

Информация CNN о том, что в 2017 году США вывезли из России ценного шпиона после встречи американского президента Дональда Трампа, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и занимавшего тогда пост посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка, является бредом. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник МИД России, пишет в понедельник, 9 сентября, «Коммерсантъ».

По его словам, комментировать информацию об «очень ценном агенте» сложно. «Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала», — пояснил собеседник издания.

Он подчеркнул, что опубликованная информация — «чистой воды паранойя».

Ранее в понедельник CNN сообщило о ранее неизвестной секретной миссии в 2017 году, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве.