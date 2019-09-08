Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Южноосетинско-грузинская граница была закрыта в понедельник в связи с напряженной ситуацией в районе села Уиста в Южной Осетии, неподалеку от которого ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост. Об этом сообщает «пресс-служба Комитета государственной безопасности Южной Осетии», передает ТАСС.

«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зонев целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения границы «Раздахан» и «Синагур», - говорится в сообщении ведомства.

В «КГБ» Южной Осетии отметили, что работу указанных мест пересечения государственной границы планируется возобновить после нормализации обстановки.