Златко Далич о ничьей в Баку: «Азербайджан забил заслуженный гол»

«Поздравляю сборную Азербайджана, - говорит Далич. - Мы хорошо начали матч, имели много шансов, забили быстрый гол, но потом вратарь сборной Азербайджана играл здорово. Постепенно у нас появилась нервозность в игре. Во втором тайме соперник сыграл хорошо, мы ему позволили это, и болельщики погнали азербайджанских футболистов вперед. Придется смириться с таким результатом и готовиться к следующим играм.

Если бы сделали быстрые замены, возможно, игра пошла бы иначе. У Анте Ребича было два голевых момента. Он их не использовал, но я его не заменил, хотел показать ему мое доверие. Увы, мы не забили, а соперник сыграл хорошо и забил заслуженный гол.

Азербайджан и в первой игре в Загребе играл хорошо. Я тогда сказал, что ваша команда отнимет очки у других сборных. Странно, что сборная Азербайджана этого не сделала».

Сборная Хорватии уже не в первый раз теряет очки на «Баксель Арене». Осенью 2015 года хорваты сыграли тут вничью 0:0. В связи с этим Даличу был задан вопрос о том, можно ли считать «Баксель Арену» «адским» для хорватов стадионом?

«Никакой стадион не может быть для той или иной команды «адом», - отвечает главный тренер. - Просто надо использовать свои моменты».