Минимальная зарплата поднимется до 1000 евро… в Польше заметки нашего автора
Только что опубликованы новые данные о минимальной и средней зарплате в странах Балтии. В Польше сейчас идет активный предвыборный процесс. И потому цифры сильно разнятся.
В Латвии сейчас партии, входящие в правительство, активно спорят о цифрах минимальной зарплаты, не облагаемого минимума, и пока консенсуса не находят. А хотят, как обещали избирателям, найти его. Должен заметить, что в Литве самый высокий уровень минимальной зарплаты среди стран Балтии — 555 евро, в Эстонии 540, в Латвии меньше всех — 430 евро в месяц.
Мне, в Латвии, заметно, как мы живем. Когда я приезжаю в Литву, понимаю, что наши цены неконкурентоспособны, в сравнении с южными соседями. В Эстонии сервис дороже, но он сравним в сервисом в Финляндии.
Однако, когда я еду в Польшу, то понимаю — все эти мои проблемы ничто в сравнении с Польшей. Мне это очень понятно. Почему? Потому что я — поляк по происхождению. Моя мама — из украинских поляков. Тем не менее я пытаюсь понять и рассказать всем, кто живет за пределами нашего региона то, что знаю о Польше.
Прежде всего: Польша — страна, которая развивается, невзирая на то, что происходит в ее окружении. Огромное население, экономика, которая сравнима с самыми большими экономиками Европы, преодолела кризис начала XXI века, грамотно девальвировав свою валюту и сохранив ее. Не отказалась от злотого, не перешла на евро. Сделала, на мой взгляд, верный выбор. Возможно, именно потому страна осталась самостоятельной в экономике и политике.
Прим. авт: Я уважаю этот выбор страны моей нации — Польши, хотя не являюсь ее гражданином. Для меня каждый шаг ее — важен. Пусть я и живу за ее пределами. Для меня важно, чтобы она, земля моих предков, процветала, была стабильной и не зависела от внешних сил.
Вчера председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил, если его партия выиграет выборы, о масштабных добавках для пенсионеров. Но главное еще и о — минималке для работающих, которая поднимется, примерно до 1000 евро. Правда, с 2023 года. Это, надо сказать честно, предвыборное обещание.
За это и многое другое, несомненно, его критикуют конкуренты. Но, пока все выглядит так, что правящая партия может снова выиграть предстоящие выборы в Польше.
Некоторые польские аналитики сравнивают ситуацию с Венгрией. Например, Виктор Орбан, придя к власти, вскоре поднял минимальные зарплаты на 60 процентов. Но тогда продавцы подняли цены на 4-11 процентов. Потом каждый десятый работник на минималке при этом потерял работу. Потеряли прежде всего те фирмы, которые производили и отправляли свой товар на экспорт. Есть много и других нюансов, касающихся сравнения Венгрии и Польши.
Так или иначе, председатель партии «Партия и Справедливость» Ярослав Качиньский, который, кстати, с приходом Виктора Орбана к власти считал его идейно близким, видит будущее Польши, в случае выигрыша своей партии на выборах, в том числе и в цифрах.
В 2020 году, по планам его партии, минимальная зарплата будет 3000 злотых (около 850 евро), а позже вырастет до 4 тысяч злотых (около 900 евро).
Все же обещания в Польше не растут на пустом месте. Одна из крупнейших экономик в Евросоюзе растет год от года, несмотря на отток рабочей силы в другие страны ЕС. Потому, наверное, правящая партия решила поднять минимальную пенсию до 1200 злотых (около 400 евро). Коалиция «Партии и Справедливости», которая правит с 2015 года, за это время добилась подъема минимальной зарплаты на 500 злотых (примерно на 100 евро). Это намного больше, чем то, что сделала за два срока предыдущая правящая коалиция.
Несомненно, это вдохновляет польских избирателей, по опросам которых сейчас лидирует партия консерваторов во главе с Ярославом Качиньским (более 47 процентов).
Время, конечно, покажет, кто окажется прав — правые или левые, которые хотели бы взять реванш. Но пока что все свидетельствует о том, что поляки устали от левых обещаний, в прямом и переносном смысле слова.