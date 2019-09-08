В Латвии сейчас партии, входящие в правительство, активно спорят о цифрах минимальной зарплаты, не облагаемого минимума, и пока консенсуса не находят. А хотят, как обещали избирателям, найти его. Должен заметить, что в Литве самый высокий уровень минимальной зарплаты среди стран Балтии — 555 евро, в Эстонии 540, в Латвии меньше всех — 430 евро в месяц.

Только что опубликованы новые данные о минимальной и средней зарплате в странах Балтии. В Польше сейчас идет активный предвыборный процесс. И потому цифры сильно разнятся.

Мне, в Латвии, заметно, как мы живем. Когда я приезжаю в Литву, понимаю, что наши цены неконкурентоспособны, в сравнении с южными соседями. В Эстонии сервис дороже, но он сравним в сервисом в Финляндии.

Однако, когда я еду в Польшу, то понимаю — все эти мои проблемы ничто в сравнении с Польшей. Мне это очень понятно. Почему? Потому что я — поляк по происхождению. Моя мама — из украинских поляков. Тем не менее я пытаюсь понять и рассказать всем, кто живет за пределами нашего региона то, что знаю о Польше.

Прежде всего: Польша — страна, которая развивается, невзирая на то, что происходит в ее окружении. Огромное население, экономика, которая сравнима с самыми большими экономиками Европы, преодолела кризис начала XXI века, грамотно девальвировав свою валюту и сохранив ее. Не отказалась от злотого, не перешла на евро. Сделала, на мой взгляд, верный выбор. Возможно, именно потому страна осталась самостоятельной в экономике и политике.

Прим. авт: Я уважаю этот выбор страны моей нации — Польши, хотя не являюсь ее гражданином. Для меня каждый шаг ее — важен. Пусть я и живу за ее пределами. Для меня важно, чтобы она, земля моих предков, процветала, была стабильной и не зависела от внешних сил.

Вчера председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил, если его партия выиграет выборы, о масштабных добавках для пенсионеров. Но главное еще и о — минималке для работающих, которая поднимется, примерно до 1000 евро. Правда, с 2023 года. Это, надо сказать честно, предвыборное обещание.

За это и многое другое, несомненно, его критикуют конкуренты. Но, пока все выглядит так, что правящая партия может снова выиграть предстоящие выборы в Польше.

Некоторые польские аналитики сравнивают ситуацию с Венгрией. Например, Виктор Орбан, придя к власти, вскоре поднял минимальные зарплаты на 60 процентов. Но тогда продавцы подняли цены на 4-11 процентов. Потом каждый десятый работник на минималке при этом потерял работу. Потеряли прежде всего те фирмы, которые производили и отправляли свой товар на экспорт. Есть много и других нюансов, касающихся сравнения Венгрии и Польши.