Тайный план Китая в отношении Apple

Китай не планирует атаку на американского технологического гиганта Apple в рамках торговой войны с США, а может попробовать сделать компанию союзником и использовать ее в качестве «лоббиста» своих интересов в Соединенных Штатах, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Пекин при желании мог бы сильно ударить по американской компании. Так, недавно Apple и ее главный подрядчик Foxconn попались на нарушении трудового законодательства Китая — якобы доля временных сотрудников на заводе американской компании по производству iPhone в Чжэнчжоу превышала 50 процентов, в то время как по закону она не может быть больше десяти.

Однако Китай, по мнению аналитиков, предпочтет не давать этому скандалу ход, поскольку его торговые интересы во многом совпадают с интересами Apple. «Американская компания потратила десять лет, выстраивая сложную цепочку поставок в прибрежных районах страны и сотрудничает более чем с 350 китайскими заводами-поставщиками... Повышение торговых пошлин нанесет урон как Китаю, так и Apple. На то, чтобы наладить подобное китайскому производство во Вьетнаме, Индии или Индонезии, у Apple может уйти порядка десяти лет», — отмечает агентство.

Глава американской компании Тим Кук уже продемонстрировал свое значение для Китая в качестве неофициального лоббиста. В августе он смог убедить президента США Дональда Трампа в том, что новые пошлины не позволят Apple эффективно конкурировать с Samsung. После этого американский президент отложил до декабря пошлины, которые могут навредить американскому технологическому гиганту. Кроме того, он отложил и пошлины в отношении игрушек и ноутбуков, что сыграло на руку Китаю.