В центре Афин обстреляли туристический автобус

В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, пишет издание "Нафтемпорики".

ЧП произошло около семи часов вечера в понедельник. Автобус перевозил туристов из Южной Кореи.

Водитель легкового автомобиля после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина, в дверь автобуса. Газета опубликовала фотографию автобуса с пулевым отверстием возле двери.

По предварительной информации, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.

Информации о пострадавших нет.

Полиция ведет поиски нарушителя, пишет издание.