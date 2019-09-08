Никола Юрчевич: «Я – хорват, но сегодня мое сердце билось с Азербайджаном»

«Я очень-очень счастлив благодаря сегодняшнему результату и игре, - говорит хорватский специалист. - Я горжусь своими футболистами. Мы играли против вице-чемпионов мира, в составе которых есть самые классные футболисты мира. Хорватия играла в честный футбол, в связи с чем поздравляю ее. Конечно, особенной благодарности заслуживают наши болельщики. Во втором тайме у нас была незабываемая поддержка.

Я – хорват, обычно мое сердце бьется с Хорватией. Но сегодня я всем сердцем был азербайджанцем, и мое сердце билось с Азербайджаном. Все мы заслужили такой результат!

В последнее время у нас были хорошие игры, но результат получался неудачным. Сегодня мы добились радостного результата. Я сейчас на эмоциях, мне тяжело говорить. Рад, что азербайджанские болельщики сегодня счастливы.

С Венгрией и Словакией в Баку мы сыграли слабо. На то есть несколько причин, но главная – это слабая физическая подготовка игроков в июне. Мы не выдержали физически, и это сказалось на игре и результате.

У нас ряд молодых игроков, которые в будущем составят костяк сборной. Эмиль Балаев сегодня показал блестящую игру, был великолепен! Особенно в первые минут 15-20 минут, когда хорваты играли очень активно. Эмиль нам очень помог.

Мы прогрессируем с каждой игрой. В таком случае что нам ждать от следующих матчей? Мы играем с фаворитами. Все наши соперники – фавориты в играх с нами. В таких матчах нужно, чтобы 10 футболистов сыграли отлично, а 11-й - потрясающе. Сегодня у нас был потрясающий вратарь. Также должно быть и в следующих играх, потому что мы - не фавориты.

Вчера я уже говорил, почему Эмин Махмудов не играет с первых минут. Он – хороший игрок, но мы должны думать и о балансе, о сопернике, которому мы противостоим.

Эмин – плеймейкер, хорошо действует с мячом, но в таких играх мяч у нас бывает не так уж часто. Кроме это, нам бывает нужен высокий игрок, чтобы помогать в своей штрафной.

Сейчас мне надо осознать, что произошло в последние два часа. Конечно, мы хотим, чтобы наши футболисты играли не только сердцем, но и с умом. Эти два компонента сложно объединить.

Когда в предыдущих играх были некоторые ошибки у Рахиля Мамедова и Антона Кривоцука, помните, какая была реакция в СМИ?

А когда я дал шанс Ренату Дадашову, меня критиковали. Но сейчас с ним подписал контракт «Вулверхэмптон». Это не просто так. Значит, есть в нем что-то…

Хорватия? Я знаю хорватский менталитет. Это дало мне преимущество. Но к матчам со словаками и венграми мы тоже хорошо готовились…»